Это первая встреча на уровне руководителей обоих ведомств со времени заключения Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Евроюстом в 2016 году.

В среду, 10 февраля, в Гааге (Королевство Нидерланды) состоялась встреча генерального прокурора Ирины Венедиктовой с президентом Агентства Европейского Союза по вопросам сотрудничества в сфере уголовной юстиции (Евроюста) Ладиславом Хамраном.

В пресс-службе генпрокурора говорят, что это первая встреча на уровне руководителей обоих ведомств со времени заключения Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Евроюстом в 2016 году.

Генеральный прокурор отметила широкие возможности Агентства по обеспечению координации деятельности правоохранительных органов различных государств по расследованию сложных транснациональных преступлений, прежде всего терроризма, легализации доходов, торговли людьми, незаконного оборота наркотиков и киберпреступлений.

"Евроюст - это уникальная платформа для непосредственного сотрудничества прокуроров и судей, которая не ограничивается границами Европейского Союза. Только за последние месяцы мы имеем несколько успешных международных операций, которые происходили при координации Евроюста. В конце прошлого года нами совместно с немецкими коллегами было раскрыто масштабную мошенническую схему завладения средствами граждан стран ЕС и США под видом привлечения инвестиций через специальные веб-ресурсы. В рамках уголовного производства в Украине наложены аресты на имущество ориентировочной стоимостью около 50 млн евро», - отметила генпрокурор.

Стороны также отметили плодотворное взаимодействие во время международной операции ЕМОТЕТ, в рамках которой прекращена деятельность и ликвидирована инфраструктура одного из крупнейших ботнетов последнего времени, который распространял вредоносное программное обеспечение по всему миру и нанес ущерб почти на 2,5 миллиарда долларов.

Президент Евроюста высоко оценил уровень сотрудничества с Украиной в расследовании сложных многоэпизодных преступлений, прежде всего в рамках совместных следственных групп. Ладислав Хамран подчеркнул, что органы прокуратуры и другие правоохранительные органы могут в полной мере использовать все возможности Евроюста для проведения совместных расследований.

Генеральный прокурор и президент Евроюста обсудили также вопросы специализации прокуроров и перспективы сотрудничества в рамках сетей, которые поддерживаются Евроюстом, в частности по вопросам противодействия киберпреступности, деятельность совместных следственных групп, а также расследования преступлений в сфере окружающей среды.

Важным аспектом дальнейшей совместной работы стороны отметили также продолжающуюся диджитализацию в рамках уголовных производств и необходимости обеспечения безопасной передачи электронных доказательств.

«Уверена, что эта встреча закрепит наше эффективное сотрудничество с Евроюстом для проведения нашими европейскими коллегами в сотрудничестве с украинскими правоохранителями быстрых и эффективных расследований», - заключила Венедиктова.

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Автор: УНИАН