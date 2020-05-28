"Кризис всей системы": в "Слуге народа" прокомментировали конфликт Венедиктовой и Холодницкого

По словам депутата, фракция будет обращаться к генпрокурору.

В "Слуге народа" прокомментировали публичный конфликт между руководством Офиса генпрокурора и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Свою позицию по данному вопросу высказал нардеп провластной фракции Александр Качура в эфире канала "Украина 24".

"Я поддерживаю то, что сказала Венедиктова. Однозначно, антикоррупционная инфраструктура, которая есть, работает неэффективно. Бог с теми посадками. Сколько денег они вернули за последнее время? Там только руководитель НАБУ сам заплатил значительное количество штрафов, поскольку он сам внесен в реестр коррупционеров. Здесь однозначно кризис всей антикоррупционной системы", - заявил он.

Читайте такжеВенедиктова против Холодницкого: экс-генпрокурор прокомментировал конфликт двух ведомств

По словам Качуры, часть депутатов готовится обратиться к генпрокурору.

"Это наша политическая позиция. Уже довольно большая часть депутатов от нашей и других фракций подписали моё депутатское обращение, но поскольку у нас не пленарная неделя, сейчас многие в округах, я не дочитал все сообщения мне от депутатов-мажоритарщиков, которые хотят подписать это обращение", - сказал он.

"Будет отдельное дисциплинарное производство. Парламент не может голосовать за отставку, но мы, пользуясь законом о статусе народного депутата, обращаемся к генпрокурору и просим возбудить соответствующее дисциплинарное дело, согласно которому будут установлены нарушения - и не надо уже делать выговор, надо увольнять. Это прямо предусмотрено законом о прокуратуре - взыскание в виде увольнения", - заявил нардеп.

Ранее УНИАН писал, как Венедиктова обвинила Специализированную антикоррупционную прокуратуру в бездействии. Впоследствии на обвинения отреагировал глава САП Назар Холодницкий.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram