6 мая Комиссия обнародовала заключение по президентскому законопроекту №4651 об усилении ответственности за недостоверное декларирование.

Венецианская комиссия предлагает обязать украинских чиновников повторно подать декларации за 2020 год, чтобы сделать возможным наказание за недостоверные данные в них.

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Как говорится в пресс-релизе Центра противодействия коррупции, 6 мая Венецианская комиссия обнародовала заключение по президентскому законопроекту №4651 об усилении ответственности за недостоверное декларирование.

Комиссия назвала «досадным» применение новых усиленных санкций только к следующему периоду подачи деклараций, сообщили в ГПК.

Отмечается, что эксперты предложили способ, которым справедливое и пропорциональное наказание за недекларирование может быть применено к ранее поданным декларациям 2020 года: «...принцип запрета обратной силы закона во времени не препятствует законодателю требовать подачи дополнительной декларации по новым правилам позже в этом году (или подтверждение действительности уже поданной декларации). Новые положения Уголовного кодекса смогут быть применены к этим «дополнительным» декларациям».

Также, говорится в релизе, Комиссия поддержала все изменения, которые изначально были предложены в представленном президентом законопроекте, включая восстановление заключения в качестве наказания за умышленное непредставление деклараций или ложные сведения от 4,5 млн грн.

«Венецианская комиссия не видит в усилении санкций и возвращении санкции заключения каких-либо противоречий печальноизвестному решению КСУ. Одобрение получили и последствия ужесточения наказания - увеличение сроков давности по этим правонарушениям до 3 лет», - отметили в ГПК.

Что этому предшествовало

В октябре 2020 года Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Позже парламент принял изменения в закон «О предотвращении коррупции», которыми предусмотрено восстановление полноценной деятельности НАПК.

В январе 2021 года президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, предусматривающий наказание в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование (№4651). 15 апреля ВР приняла его в первом чтении.

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Автор: Светлана Закелова