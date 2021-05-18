Депутатская группа «Партия «За майбутнє» может поддержать отставку отдельных министров, которая будет рассматриваться на пленарном заседании на этой неделе. Однако в партии убеждены, что не смена нескольких чиновников способна улучшить работу правительства, а, в первую очередь, системная работа, представление и реализация планов развития экономики. Как сообщает сайт партии «За майбутнє», об этом во время согласительного совета в парламенте сказал сопредседатель группы, народный депутат Виктор Бондарь.

Читайте такжеВ "Слуге народа" рассказали, есть ли в Раде голоса за назначение Ляшко министромНародный депутат отметил, что 80% министров нынешнего правительства — непрофессионалы, а действия Кабмина являются бессистемными и антисоциальными. В пользу последнего утверждения Виктор Бондарь привел несколько фактов, характеризующих почти год деятельности правительства. А именно: рост тарифов на 26,5% (среди них на газ — на 89,9%), рост долгов населения за жилищно-коммунальные услуги, которые составляют в настоящее время почти 80 миллиардов гривен.

Усиливается, как подчеркнул Виктор Бондарь, социальная несправедливость в отношении пенсионеров. По его словам, 8,6 миллиона граждан (77% пенсионеров) получают пенсию менее 4000 грн. В то же время субсидии получают лишь 2,1 млн пенсионеров. А 6,5 миллиона пенсионеров, которые получают пенсию менее 4000 гривен, вообще остались без субсидии.

По словам Виктора Бондаря, пенсионеров фактически поставили на грань выживания. После оплаты коммунальных услуг у них практически не остается денег ни на продукты, ни на лекарства. Правительство не думает о людях и о том, как им помочь социально. Он просто отбывает и имитирует свою деятельность, отметил нардеп.

Как отметил сопредседатель группы «Партия «За майбутнє», именно поэтому группа будет поддерживать отставку министров. Но вместе с тем имеет много вопросов к правительству в целом.

"Необходимо подходить взвешенно и в целом ко всему правительству. Чем занимается? Какова цель правительства на этот год? Какие экономические вопросы он планирует рассмотреть? Какая экономическая модель строится в Украине? Когда мы наконец начнем менять сырьевую модель на модель поддержки производства? Когда наконец услышим реальные программы развития энергетики страны, транспортной отрасли? Когда увидим промышленную программу для Украины? Это должна быть модель ответа от правительства. Тогда шел бы рост доходов населения и заработных плат, и молодежь не убегала бы из страны», — отметил Виктор Бондарь.

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Автор: Григорий Бондарь