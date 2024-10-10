Законом также предусматривается функционирование Центра рекрутинга иностранцев.

Верховная Рада Украины приняла закон, который предоставляет возможность иностранцами и лицам без гражданства проходить военную службу на должностях офицерского состава в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Рада приняла в целом №12023 внесение изменений в порядок прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства. За - 276", - написал он.

Речь идет о Законе о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка принятия на военную службу и прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины.

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Законом, в частности предусматривается, что прохождение военной службы осуществляется иностранцами и лицами без гражданства - в добровольном порядке (по контракту) на должностях в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта и Нацгвардии.

Ранее указывалось, что для них речь идет именно о должностях, подлежащих замещению военнослужащими рядового, сержантского и старшинского состава.

Кроме того, законом устанавливается, что для военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства, которые принимаются на военную службу по контракту и назначаются на должности, устанавливаются следующие сроки военной службы в календарном исчислении: для лиц офицерского состава - от одного до пяти лет.

В то же время ранее здесь речь шла только о лицах рядового, сержантского и старшинского состава.

Среди прочего, законом предусматривается, что для принятия на военную службу иностранцы и лица без гражданства обращаются в Центр рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства, центры рекрутинга, центры предоставления административных услуг, центры занятости, территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту их проживания или временного пребывания или непосредственно в воинскую часть, в которой они хотят проходить службу по контракту.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме некоторых положений, которые вступают в силу через три месяца со дня, следующего за днем опубликования настоящего Закона.

Закон об иностранных офицерах

Как сообщал УНИАН, 17 сентября Верховная Рада приняла за основу законопроект №12023 о внесении изменений в порядок прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства.

Железняк тогда отметил, что этим законопроектом предусматривается создание Центра рекрутинга иностранцев, положение о котором утверждается правительством. Депутат отметил, что в Центре предусматривается проведение мероприятий специальной проверки иностранцев. В частности, относительно законности их пребывания на территории Украины и признаков связей с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств против Украины.

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