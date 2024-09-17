Верховная Рада приняла за основу законопроект (№12023) о внесении изменений в порядок прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства.
Как сообщил в Telegram народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, за соответствующий проект закона проголосовали 278 депутатов.
По его словам, согласно документу, предусматривается создание Центра рекрутинга иностранцев.
Железняк пояснил, что положение о Центре рекрутинга по приему иностранцев и лиц без гражданства на военную службу по контракту утверждаются Кабинетом министров.
"Предполагается проведение мероприятий специальной проверки иностранцев (в Центре рекрутинга иностранцев). Во время специальной проверки иностранцев выясняется: законность их пребывания на территории Украины; факты привлечения к административной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Украины; признаки связей такого лица с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств против Украины; другие обстоятельства, которые могут препятствовать принятию такого лица на военную службу по контракту", - рассказал Железняк.
Другие решения Верховной Рады
Также сегодня Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о повышении налогов (№11416-д). Среди принятых положений: повышение военного сбора с 1,5% до 5%; увеличение налогов на 1-2 группу ФЛП; авансовые взносы на АЗС; 1% на ФЛП 3-й группы; 25% прибыли на финучреждения; помесячная отчетность НДФЛ (для экономического бронирования); 50% налог на прибыль банков в 2024 году. Поскольку до октября закон в целом не будет принят, то внедрение будет "задним числом" с 1 октября.