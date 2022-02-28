Сейчас уточняются списки пропавших, чтобы найти и вернуть домой каждого украинца, который попал в плен или пропал без вести.

В Украине начал работу Объединенный центр по поиску и освобождению пленных.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Как отмечается, сейчас уточняются списки пропавших, чтобы найти и вернуть домой каждого украинца, который попал в плен или пропал без вести.

Кроме того, Объединенный центр работает также для российских оккупантов.

"Русские матери, если вы хотите вернуть своих сыновей, обращайтесь. Потому что ваше государство не собирается их забирать. Только вы можете позаботиться о своих детях", - отметили в СБУ.

Война против Украины:

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.