Это делается, чтобы выиграть больше времени, устроить фейковые референдумы и поглотить эти территории.

В Министерстве иностранных дел Украины расценивают заявления о готовности к переговорам со стороны Москвы как прием, чтобы остановить контрнаступление.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко в интервью The Irish Times.

Он отметил, что расценивает заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на этой неделе о том, что Россия готова к переговорам, как прием, чтобы остановить контрнаступление Украины.

"Они понимают, что Украина готовит контрнаступление на юге, и хотят создать впечатление, что это Украина не хочет идти на переговоры", - сказал Николенко.

По его мнению, это делается, чтобы выиграть больше времени, устроить фейковые референдумы и поглотить эти территории.

"Мы не видим от них желания вести переговоры. Они до сих пор обстреливают украинские города. Они все еще нарушают мелкие договоренности, как зерновой. Публично говорят одно, а на поле боя делают другое", - подчеркнул дипломат.

Он также заявил, что официальная позиция Украины заключается в том, что она заинтересована в переговорах. "Потому что каждая война заканчивается путем переговоров. Но пока мы не видим никакой готовности России вести переговоры добросовестно. Конечная цель - освободить все наши территории от российской оккупации, включая Крым и Донбасс", - проинформировал спикер.

Как сообщалось, 26 июля глава МИД страны-агрессора заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но ответа от Киева нет.

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