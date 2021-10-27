Среди них: посол США в Пакистане Пол У. Джонс, посол США в Сербии Энтони Годфри и посол США в Словакии Бриджет Бринк.

В США рассматривают три кандидатуры на должность посла в Украине.

Об этом в социальной сети Facebook сообщает народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, который находится в Вашингтоне в составе делегации народных депутатов.

"В Вашингтоне сейчас звучат три кандидатуры на пост посла США в Украине. Среди них: посол США в Пакистане Пол У. Джонс, посол США в Сербии Энтони Годфри, посол США в Словакии Бриджет Бринк", - отметил Гончаренко.

Как утверждает депутат, в США нового посла не назначают и из-за борьбы за введение санкций против "Северного потока-2". По словам Гончаренко, сенатор-республиканец Тед Круз, который борется против "Северного потока-2", блокирует назначение послов. "Он хочет, чтобы американское правительство ввело против газопровода санкции. И поэтому блокирует согласование новых послов в Сенате", - заявляет Гончаренко.

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Последним послом США в Украине была Мари Йованович. Ее освободили от должности в мае 2019 года. Тогдашний президент США Дональд Трамп обвинил Йованович в том, что она противодействует его политике.

С тех пор, а это более двух лет, в Украине работают временные поверенные в делах США.

Прошлая администрация при президентстве Дональда Трампа предлагала кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на пост посла США в Украине, но до назначения не дошло.

В начале 2021 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что администрация президента США Джо Байдена ищет новую кандидатуру на должность посла в Украине.

Автор: Виталий Саенко