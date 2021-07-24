Украина без американского посла уже почти два года.

Белый дом в ближайшие недели объявит посла США в Украине в ближайшие недели.

Об этом в интервью Суспільному сообщил временно поверенный в делах Украины Джордж Кент.

Он отметил, что отбор послов сейчас является приоритетом Администрации Байдена, и что Вашингтон над решением этого вопроса уже работает. Кент также уточнил, что при каденции Трампа 80 стран мира были без американских послов.

"Во многих из этих стран — политические назначенцы, в Украине же традиционно работали дипломаты с опытом во внешней политике. Поэтому я уверен, что в ближайшие недели Белый дом объявит квалифицированного кандидата", – сказал Кент.

Читайте такжеЗеленский подписал указ о приближении Украины к НАТО: что он предусматриваетВ начале июля в СМИ появилась информация, что США рассматривают самого Джорджа Кента на пост посла в Украине. Его официальное назначение может состояться в октябре-ноябре 2021 года.

Джордж Кент возглавил миссию США в Украине на период отпуска временно поверенной Кристин Квин. Он работал в миссии США в Киеве после Помаранчевой революции, с 2004 по 2007 год, и после Революции Достоинства, с 2015 по 2018 год, и очень хорошо знаком с украинским контекстом.

Два года назад Кент выступал во время слушаний по делу импичмента Дональду Трампу.

Дипломат докладывал американским чиновникам о событиях в Украине, в частности об экс-генпрокуроре Юрии Луценко и его контактах с адвокатом экс-президента США Руди Джулиани, вспоминал и о деле убитой общественной активистки Кати Гандзюк.

Предыдущий посол США в Украине Мари Йованович в мае 2019 года завершила работу в Киеве и уехала в Соединенные Штаты. Новость о досрочном отъезде Йованович вызвала возмущение среди политиков-демократов. Конгрессмены-демократы назвали решение "политически мотивированным".

Мари Йованович стала послом США в Украине в августе 2016 года, незадолго до победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Посол критиковала ход судебной реформы в Украине, коррупцию, предлагала восстановить статью о незаконном обогащении и уволить с САП Назара Холодницкого.

Отъезда Йованович предшествовал скандал с экс-генпрокурором Юрием Луценко, который заявил, что дипломатка передавала ему список лиц, которых якобы нельзя преследовать. Кроме того, фоном для заявления Йованович послужила огласка о давлении Трампа на Украину из-за Байдена.

Автор: Яна Ставская