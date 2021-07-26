После увольнения американского посла в Украине Мари Йованович в мае 2019 года в Киеве работают временные поверенные в делах США.

Официальный Вашингтон рассматривает две основные кандидатуры на пост посла США в Украине. Это посол США в Сербии Энтони Годфри и посол в Узбекистане Даниэль Розенблюм.

Такую информацию со ссылкой на источники обнародовало издание "Зеркало недели".

По словам источников издания, у Розенблюма больше шансов стать новым послом США в Украине. Он в 2014-2018 годах работал заместителем помощника государственного секретаря в Бюро Госдепа по делам Южной и Центральной Азии. Тогда в его обязанности входило управление политикой США и дипломатическими отношениями с пятью странами Центральной Азии – Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. До этого, в 2008-2014 годах Розенблюм работал координатором содействия США Европе, Евразии и Центральной Азии.

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В отношении Годфри, то он до своего назначения послом США в Сербии работал заместителем посла США в России, а также отвечал за Ирак в Бюро Госдепа по делам Ближнего Востока.

Послы США в Украине: детали

Последним послом США в Украине была Мари Йованович. Ее уволили с должности в мае 2019 года. Тогдашний президент США Дональд Трамп обвинил Йованович в том, что она противодействует его политике.

С тех пор, а это более двух лет, в Украине работают временные поверенные в делах США.

Недавно временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент сказал, что в ближайшие недели Вашингтон определится с кандидатурой посла, уточнив, что сейчас в Белом доме идет отбор. "Это приоритет администрации Байдена. Первая волна назначений послов будет включать Украину", - сказал Кент.

Автор: Ирина Погорелая