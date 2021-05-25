По словам Данилова, Украина с тревогой наблюдает за развитием ситуации в соседней стране и солидарна с белорусским народом в его стремлении добиться справедливых выборов и настоящей государственной независимости.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что белорусские власти принудительной посадкой в ​​Минске самолета Ryanair и задержанием бывшего редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича пересекли очередную «красную линию», и такие действия не могут остаться без ответа.

Об этом Данилов написал на своей странице в Facebook.

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«Задержание 23 мая белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича в Минске - это откровенный вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами», - считает он.

Данилов отметил, что белорусские власти в своих попытках подавить свободу слова пересекли очередную «красную линию», и такие действия не могут остаться без ответа.

«Решение посадить пассажирский самолет Ryanair в минском аэропорту, несомненно, было спланированной и продуманной спецоперацией, ответственность за которую полностью несет Александр Лукашенко», - подчеркнул секретарь СНБО.

По словам Данилова, Украина с тревогой наблюдает за развитием ситуации в соседней стране и солидаризируется с белорусским народом в его стремлении добиться справедливых выборов и настоящей государственной независимости.

«Законность, которая постоянно попирается, - это приговор всевозможным «вождям» авторитарного типа, даже если этот приговор и отсрочен во времени. Авантюристические решения, принимаемые в условиях единоличной диктатуры, как показывает авиационная история, приводят к массовым человеческим жертвам, как это было в ситуации с катастрофой рейса МН-17 (2014 г.), сбитием украинского Boeing 737 под Тегераном (2020 г.) и др.», - подчеркнул он.

Данилов отметил, что именно в этом ряду действий, которые вполне можно назвать проявлением государственного терроризма, - поднятие в воздух для сопровождения посадки рейса Ryanair в Минске боевого самолета МиГ-29 белорусских вооруженных сил, - решение, которое могло привести к авиационной катастрофе.

«В ситуации войны, в которой находится наша страна, решение руководства государства обусловлены интересами национальной безопасности, именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и запрете пролета воздушным судам с украинской регистрацией в и через территорию Республики Беларусь», - подчеркнул он.

Секретарь СНБО также напомнил, что по поручению главы государства на внеочередном заседании правительство приняло решение прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 00:00 26 мая. Также украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси.

Задержание Протасевича: что известно

23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о заминировании. Самолет проверили, взрывчатку не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отметила, что «совершенно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета - ради того, чтобы задержать активиста и блогера Протасевича».

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении прямого авиасообщения с Беларусью и закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну.

На заседании правительства 25 мая было принято решение, что с 00:00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.

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Автор: Константин Гончаров