Народный депутат в апреле этого года устроил вечеринку в одном из столичных отелей в честь дня рождения супруги, проигнорировав карантинные ограничения.

"Слуга народа" Николай Тищенко "не в восторге" от выговора, который вынесли ему коллеги по партии из-за проведения вечеринки во время карантинных ограничений.

Об этом в субботу, 22 мая, рассказал глава партии "Слуга народа" и замглавы одноименной парламентской фракции Александр Корниенко в интервью 24 каналу.

"Я знаю его реакцию на выговор. Он точно не в восторге от этого, как и любой человек, которого публично обсуждают", - сказал он.

По словам Корниенко, выговор является "серьезным наказанием".

"Это первый прецедент в истории партии, такого еще не было. В нашем уставе два вида таких наказаний: выговор и исключение из партии. Из партии исключали только нардепа Александра Дубинского за его системное неповиновение", - рассказал Корниенко.

Депутат также выразил надежду, что "Тищенко третий раз на те же грабли не наступит".

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Скандал с вечеринкой Тищенко: что произошло

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко снова отметился нарушением карантина. По данным СМИ, депутат решил устроить пышную вечеринку в честь дня рождения своей жены Аллы Барановской.

Она прошла в ресторане отеля Fairmont. Условия локдауна в Киеве на то время запрещали работу ресторанов и отелей в любое время суток, кроме утреннего.

Один из помощников нардепа заявлял, что празднование дня рождения жены Тищенко проходило дома у "слуги народа". Впрочем, журналистам удалось зафиксировать его машину возле гостиницы, где состоялась вечеринка.

По факту нарушения карантина полиция начала уголовное производство.

Сам Тищенко заявил, что карантин не нарушал. А его жена отметила, что на вечеринке было более 20 человек, все они заранее якобы сдали тесты на COVID-19.

В итоге нардеп получил выговор за вечеринку в честь дня рождения жены во время карантинных ограничений.

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Автор: Денис Прядко