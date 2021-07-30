По словам Верещук, пока такой вопрос не стоит.

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, ранее заявившая о готовности возглавить Минобороны, утверждает, что сейчас вопрос отставки главы оборонного ведомства не стоит.

Об этом Верещук, которая является главой подкомитета по госбезопасности и обороне профильного комитета парламента, заявила в комментарии "РБК-Украина".

"Вопрос по Тарану на фракции СН не обсуждался. Насколько я знаю, вопрос о его увольнении не стоит" - сказала она.

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Как рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, между министром обороны и уже бывшим главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком был непонятный характер отношений, по ряду вопросов между ними не было взаимопонимания.

27 июля стало известно, что Руслан Хомчак уходит с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины, его заменит командующий оперативного командования "Пивнич" Валерий Залужный.

Позже на Банковой заявили, что это решение президента является продолжением начатых кадровых изменений в Министерстве обороны и в секторе безопасности.

Автор: Юрий Годован