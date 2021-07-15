Окончательное решение - за президентом.

Народный депутат от "Слуги народа", экс-кандидат в мэры Киева Ирина Верещук заявила о готовности возглавить Министерство обороны Украины в случае поступления соответствующего предложения.

Об этом Верещук, которая возглавляет подкомитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, заявила в эфире канала "Украина 24".

При этом она пояснила, что окончательное решение - за президентом.

"Такое решение исключительно зависит от верховного главнокомандующего, это его вертикаль, его конституционные полномочия, и если такое решение будет принято, то оно будет принято именно им. Говорить о том, что сейчас идут какие-то разговоры, рано", - сказала нардеп.

На вопрос о том, если ей поступит предложение возглавить Минобороны, Верещук ответила утвердительно.

Как известно, в настоящее время оборонное ведомство возглавляет Андрей Таран. Ранее он рассказал о проведении реформ в военной сфере и некотором сопротивлении внутри системы. Таран выразил мнение, что Украина, учитывая, в частности, и изменения внутри структуры ее Вооруженных сил, "возможно, даже ближе к НАТО, чем некоторые страны НАТО". Министр заверил, что в Украине уже есть "западная" культура и подходы в военной сфере.

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Автор: Юрий Годован