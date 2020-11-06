Нардеп опубликовал фото, на которых, по его словам, видно, что Тищенко "тренировал" Юрченко.

Народный депутат Украины Гео Лерос опубликовал на своей странице в Facebook кадры, снятые камерами наблюдения в кулуарах Рады, на которых видно, как мужчина, похожий на нардепа Николая Тищенко, помогает Александру Юрченко, с которым у Лероса накануне произошел конфликт, записывать видеообращение.

Читайте такжеСкандальный Юрченко получил по шее от Гео Лероса (видео)"Так это ты мне устроил, Коля? В следующий раз не посылай свою шестерку, а приходи сам. Я только про тебя начинаю забывать, так ты сразу напоминаешь, что ты до сих пор на свободе. Исправлюсь!", - написал Лерос.

По его словам, на фотографиях видно, как Тищенко вчера "тренировал" нардепа Юрченко.

"Поправлял ему прическу и записывал на свой телефон то самое видео, где нардеп взяточник рассказывает как я на него напал", - написал Тищенко.

"Николай, тебя и твою киевскую мафию вместе с Комарницким и Холодовым буду возить мордой по с**нине. Вы ещё за поджог авто не ответили", - написал народный депутат.

Драка Юрченко и Лероса

Вчера между нардепами Юрченко и Леросом у входа в парламент на глазах у журналистов произошла стычка. Юрченко назвал Лероса "део ланосом", сразу после чего Лерос подошел к нему и взял за шею, пытаясь затянуть в здание парламента.

Позже нардепы подрались в кулуарах парламента.

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Автор: УНИАН