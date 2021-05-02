Два года назад президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Российское гражданство получили почти 530 тыс. жителей оккупированной части Донбасса.

Читайте такжеКулеба считает недостаточно жесткой реакцию союзников Украины на российскую "паспортизацию" ДонбассаОб этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ МВД РФ на соответствующий запрос агентства.

"С начала реализации указа президента РФ от 24 апреля 2019 года… гражданство РФ приобрело более 527 тыс. лиц, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - сообщили в пресс-центре МВД.

По данным министерства, почти 2 тыс. жителей оккупированных территорий в приобретении российского гражданства отказали.

Так, 40% заявлений было отклонено в связи с тем, что люди имели ограничения на въезд в Россию из-за административного выдворения, депортации, реадмиссии или в связи с принятым в отношении них решением о нежелательности пребывания в РФ.

Треть, кому отказали в гражданстве, имеют неснятую или непогашенную судимость. Четверти соискателей гражданство РФ не дали из-за того, что они выступали за насильственное изменение основ конституционного строя России и создают угрозу безопасности.

Российское гражданство для жителей оккупированной части Донбасса

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

В Кремле заявляют, что выдают российские паспорта жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, потому что там «живут этнические русские», и Россия продолжит их защищать.

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Автор: Инна Андалицкая