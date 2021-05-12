Нардеп убежден, что дело дойдет до рассмотрения в суде.

Подозрение для нардепа и кума Путина Виктора Медведчука и его однопартийца Тараса Козака готовилось много месяцев, по делу есть обоснованные доказательства.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский в эфире канала "Украина 24".

"К подозрению господам Медведчуку и Козаку готовились достаточно долго. По моей информации, речь шла минимум о годе или полугоде тех неотложных следственных действий, которые проводили органы СБУ и сотрудники Офиса генпрокурора. Под этим подозрением есть достаточно обоснованные доказательства, которые мы сможем увидеть, когда будет публичный суд", - отметил нардеп.

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Монастырский прогнозирует, что в деле будет обвинительный акт от СБУ, после чего его рассмотрит суд.

"Как быстро это будет происходить, зависит от ситуации в конкретном суде, куда дело попадет. Но можно говорить точно, что правоохранительные органы отработали позитивно. Эти обвинения лягут в основу обвинительного акта", - убежден нардеп.

Подозрение Медведчуку: что известно

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала уведомление о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Речь идет о совершении преступлений, предусмотренных статьями 111 (госизмена) и 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Подозрение Медведчуку касается трех преступных эпизодов.

В то же время сотрудники СБУ устроили обыски в двух киевских домах Медведчука и офисе его партии ОПЗЖ.

12 мая Медведчук побывал в Офисе генпрокурора, после чего заявил, что считает дело против себя политически мотивированным, а обвинения бездоказательными.

Тарас Козак, по данным следствия, находится за пределами Украины.

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Автор: Юрий Годован