Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук анонсировал обновление сайта парламента и создание приложения "Рада" для смартфонов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции.
"Мы работаем над соответствующим приложением "Рада", которое будет в смартфоне, чтобы мы могли быть более user-friendly к потребителям контента, который продуцирует парламент", - заявил политик.
При этом он указал, что обновление ожидает и официальный сайт парламента Украины. Кроме того, Стефанчук указал, что в Раде планируют создать так называемую исследовательско-аналитическую службу, которая существует почти во всех парламентах мира.
Читайте также"Сало не ешь - не украинец": нардеп Тищенко рассказал, как определяет настоящих украинцев (видео)"Мы сотрудничаем с Кнессетом (парламент Израиля, – УНИАН), Конгрессом США, польским парламентом – Сеймом и Сенатом – для получения лучших практик", – отметил глава украинского парламента.
По его словам, служба необходима, чтобы в Раду попадали только качественные законопроекты. Кроме того, Стефанчук раскритиковал старые пульты для голосования и заявил, что надо обновить их, а также устаревшее программное обеспечение.
Как ранее сообщал УНИАН, с материально-техническим оснащением украинского парламента иногда происходят казусы.
17 марта в заседании Верховной Рады Украины объявлен перерыв, у одного из депутатов "загорелся" пульт для голосования. Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев сообщил, что депутаты с юмором отнеслись к этой ситуации.
Похожая ситуация произошла и 18 ноября. В этот раз задымился пульт для голосования на месте народного депутата от "Слуги народа" Артема Нагаевского