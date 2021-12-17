Руслан Стефанчук считает, что парламент так сможет быть "более user-friendly".

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук анонсировал обновление сайта парламента и создание приложения "Рада" для смартфонов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции.

"Мы работаем над соответствующим приложением "Рада", которое будет в смартфоне, чтобы мы могли быть более user-friendly к потребителям контента, который продуцирует парламент", - заявил политик.

При этом он указал, что обновление ожидает и официальный сайт парламента Украины. Кроме того, Стефанчук указал, что в Раде планируют создать так называемую исследовательско-аналитическую службу, которая существует почти во всех парламентах мира.

Читайте также"Сало не ешь - не украинец": нардеп Тищенко рассказал, как определяет настоящих украинцев (видео)"Мы сотрудничаем с Кнессетом (парламент Израиля, – УНИАН), Конгрессом США, польским парламентом – Сеймом и Сенатом – для получения лучших практик", – отметил глава украинского парламента.

По его словам, служба необходима, чтобы в Раду попадали только качественные законопроекты. Кроме того, Стефанчук раскритиковал старые пульты для голосования и заявил, что надо обновить их, а также устаревшее программное обеспечение.

Как ранее сообщал УНИАН, с материально-техническим оснащением украинского парламента иногда происходят казусы.

17 марта в заседании Верховной Рады Украины объявлен перерыв, у одного из депутатов "загорелся" пульт для голосования. Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев сообщил, что депутаты с юмором отнеслись к этой ситуации.

Похожая ситуация произошла и 18 ноября. В этот раз задымился пульт для голосования на месте народного депутата от "Слуги народа" Артема Нагаевского

Вас также могут заинтересовать новости:

Авторы: Таня Поляковская, Анастасия Горбачева