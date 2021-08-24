Зеленка попала на лицо и "залила" глаз политика.

В Киеве облили зеленкой бывшего президента Украины Петра Порошенко. Это случилось на Крещатике, после Марша защитников, который прошел в столице.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Сейчас".

Инцидент случился у станции метро "Крещатик". Неизвестные облили Порошенко зеленкой, когда он после Марша шел к Кабмину.

Политик уже обратился за помощью полиции и уехал вместе с правоохранителями

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Автор: Полина Кузенко