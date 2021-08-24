Порошенко обратился в полицию / скриншот с видео
В Киеве облили зеленкой бывшего президента Украины Петра Порошенко. Это случилось на Крещатике, после Марша защитников, который прошел в столице.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Сейчас".
Инцидент случился у станции метро "Крещатик". Неизвестные облили Порошенко зеленкой, когда он после Марша шел к Кабмину.
Политик уже обратился за помощью полиции и уехал вместе с правоохранителями
У центрі Києва Порошенко облили зеленкою
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