Первые места в рейтинге заняли комбинации цифр и пароль "qwerty".

Топ-10 самых распространенных среди украинцев паролей можно взломать меньше, чем за секунду. Первую позицию в рейтинге занимает пароль "qwerty", который в Украине использовали более 376 тысяч раз.

Читайте такжеПрограммы вымогатели и шпионское ПО: специалисты по кибербезопасности опубликовали рейтинг опасных интернет-угрозОб этом говорится в ежегодном отчете компании Nord Security за 2021 год.

В компании проанализировали данные пользователей из 50 стран и выяснили 200 самых популярных среди них паролей. В списке также указано, сколько раз использовался определенный пароль и сколько времени потребуется для его взлома.

Топ-10 самых популярных паролей в Украине в 2021 году. На взлом каждого из них уйдет меньше секунды:

qwerty

123456

123456789

1234567890

12345678

qwerty123

qwertyuiop

1234567

password

1qaz2wsx

Также в списке встречаются названия телефонов или компаний, например "samsung" или "adidas". Популярны и пароли-имена, такие как: "oksana", "ruslan" и "svetlana". Пароль "ukraine" занимает 71 место в рейтинге, его использовали более 2 тысяч раз, а на его взлом придется потратить 17 минут.

Топ-10 самых популярных паролей в мире в 2021 году:

123456

123456789

12345

qwerty

password

12345678

111111

123123

1234567890

1234567

Взлом каждого из них также займет меньше секунды.

Напомним, сегодня министр охраны здоровья Виктор Ляшко рассказал о новом методе выманивания средств, появившемся накануне старта программы "єПідтримка".

Так, мошенники от имени Минздрав присылают информацию с просьбой прислать номер карты и другие персональные данные для получения тысячи гривен за полный курс вакцинации.

УНИАН сообщал, что программа стартует 19 декабря. 2 декабря Верховна Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн на это.

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Автор: Екатерина Малюга