Ранее он заявил, что считает дело против себя политически мотивированным.

Сегодня Печерский районный суд Киева будет избирать меру пресечения депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку.

Читайте такжеВ ОП рассказали, чего ждут от встречи Зеленского с ПутинымОб этом сообщает нардеп Ренат Кузьмин в Telegram.

По его словам, прокуратура будет требовать взять Медведчука под стражу с правом внесения залога в 300 миллионов 930 гривен.

"Для того, чтобы Медведчук не смог внести залог и оказался под стражей, президент Зеленский своим Указом заблокировал все его счета, счета его супруги и предприятий, которыми они владеют. Вот вам истинное лицо действующей украинской власти, ежедневно разглагольствующей о правах человека и европейских стандартах правосудия", - написал Кузьмин.

Подозрение Медведчуку: что известно

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала уведомление о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Речь идет о совершении преступлений, предусмотренных статьями 111 (госизмена) и 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Подозрение Медведчуку касается трех преступных эпизодов.

В то же время сотрудники СБУ устроили обыски в двух киевских домах Медведчука и офисе его партии ОПЗЖ.

12 мая Медведчук побывал в Офисе генпрокурора, после чего заявил, что считает дело против себя политически мотивированным, а обвинения бездоказательными.

Тарас Козак, по данным следствия, находится за пределами Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская