Сегодня Печерский районный суд Киева будет избирать меру пресечения депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку.
Читайте такжеВ ОП рассказали, чего ждут от встречи Зеленского с ПутинымОб этом сообщает нардеп Ренат Кузьмин в Telegram.
По его словам, прокуратура будет требовать взять Медведчука под стражу с правом внесения залога в 300 миллионов 930 гривен.
"Для того, чтобы Медведчук не смог внести залог и оказался под стражей, президент Зеленский своим Указом заблокировал все его счета, счета его супруги и предприятий, которыми они владеют. Вот вам истинное лицо действующей украинской власти, ежедневно разглагольствующей о правах человека и европейских стандартах правосудия", - написал Кузьмин.
Подозрение Медведчуку: что известно
- 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала уведомление о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Речь идет о совершении преступлений, предусмотренных статьями 111 (госизмена) и 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
- Подозрение Медведчуку касается трех преступных эпизодов.
- В то же время сотрудники СБУ устроили обыски в двух киевских домах Медведчука и офисе его партии ОПЗЖ.
- 12 мая Медведчук побывал в Офисе генпрокурора, после чего заявил, что считает дело против себя политически мотивированным, а обвинения бездоказательными.
- Тарас Козак, по данным следствия, находится за пределами Украины.
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