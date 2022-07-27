Верховная Рада сегодня дала согласие на назначение президентом народного депутата от "Слуги народа" Андрей Костина генеральным прокурором Украины.

Андрей Костин является оптимальным кандидатом на должность генерального прокурора, который в условиях войны сможет действительно оптимизировать работу прокуратуры.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил в комментарии УНИАН.

"Скажу прямо, господин Костин оказался оптимальным кандидатом, которой в достаточно сложном положении действительно сможет оптимизировать работу прокуратуры. Как законодатель и глава профильного комитета он хорошо понимает проблемы правоохранительной отрасли, а как юрист — имеет безупречную репутацию в профессиональной среде. То есть ключевая опция - профессионализм - присутствует", - отметил Подоляк.

Он также добавил, что о Костина хорошего мнения народные депутаты и представители государств-партнеров Украины.

"У господина Костина нет намека на объемную токсичность: о нем хорошо отзываются не только коллеги по сессионному залу — а это важно, ведь именно с парламентом должна активно работать генеральный прокурор с точки зрения ситуативной отчетности, — но и представители стран-партнеров", - отметил Подоляк.

По его словам, последнее является серьезным аргументом, ведь стратегическим направлением работы органов прокуратуры на сегодня является процессуальное руководство расследованием российских военных преступлений, правильный сбор и надлежащая процессуальная фиксация доказательств.

"Это предполагает работу с европейской юстицией, обращение за международной правовой помощью", - подчеркнул Подоляк.

Он подчеркнул, что Костин является настоящим профессионалом.

"Костин, на мой взгляд, - абсолютно системный игрок, прагматичный человек и "юридический перфекционист". Сегодня это крайне важно - меньше голословного пиара, а больше профессиональной и скрупулезной работы. Кстати, именно эти качества - профессионализм, юридическая въедливость, круглосуточное трудолюбие в стрессовых условиях - я лично увидел у господина Костина в рамках совместной работы в переговорной группе. Именно поэтому президент остановился именно на его кандидатуре", - пояснил Подоляк.

Как сообщал УНИАН, 19 июля парламент дал согласие на увольнение Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора, после чего глава государства подписал соответствующий указ.

27 июля Верховная Рада предоставила согласие на назначение президентом народного депутата от "Слуги народа" Костина.

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