Прокуратура системно проанализировала ситуацию в Киеве и сделала выводы, отметил советник главы ОП.

В Офисе президента Украины считают, что обыски на коммунальных предприятиях Киева – это не про политику, а про то, что в киевских городских структурах построена "вредоносная теневая система", за которую должна быть ответственность.

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Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Давайте откровенно. "Политические репрессии", "силовое давление", "власть расправляемся с оппонентами" – все это классика, как только начинаются вопросы по сути. На самом деле и близко нет никакой политики и выборов, кстати, тоже нет. Но есть городская конкретика – качество столичной жизни", - заявил он.

По словам Подоляка, по большому счету, когда обсуждается Киев, речь всегда должна идти только о весьма конкретных вещах. "Это же не что-то абстрактное. Это улицы, дома, дороги, услуги, парки, комфорт. Удобно ли пользоваться городом, чувствуется ли, что есть действительно хорошие сервисы и действительно качественная работа городской власти. Все, точка. Только конкретика. Удобно – не удобно", - убежден советник руководителя ОП.

По его мнению, Киев сейчас проблемный: "Отвратительные тротуары и дороги, отсутствие ливневой канализации даже на недавно отремонтированных улицах, отсутствие внятной логистики управления транспортными потоками, феерически скандальная застройка, постоянные скандалы вокруг коммунальных предприятий".

Он отметил, что правоохранители провели соответствующую работу, начали задавать конкретные вопросы о деньгах и качестве сервиса. "Поэтому абсурдно пытаться обозвать конкретные юридические действия умышленной "политической атакой". Более того, если муниципальная власть хорошо менеджирует хозяйственные вопросы, у нее нет времени на бесконечные медийные спекуляции", - считает он.

И наоборот, по словам Подоляка, если есть "гангренозные" коррупционные очаги в инфраструктуре, тогда начинается "легендарная песнь "кругом враги!".

"Реальность же проста: после очередной серии скандалов прокуратура системно проанализировала ситуацию и сделала соответствующие выводы – вполне прозрачные. Выявлены махинации на десятки миллионов гривен. Это не про политику, это про то, что в киевских городских структурах построена вредоносная теневая система. И за это точно должна быть ответственность", - подчеркнул Подоляк.

Обыски в коммунальных предприятиях Киева

13 мая правоохранители проводят обыски в офисном помещении коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена. Обыски начаты на основании определения суда в рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов.

Также в ГФС заявили об обысках в "Киевпастрансе", КП "Киевавтопутьмост" и прочих городских структурах.

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что расценивает обыски на коммунальных предприятиях и в департаментах КГГА как давление на столичную власть и на него лично.

По данным прокуратуры, по результатам обысков на коммунальных предприятиях и в департаментах Киевской горгосадминистрации следователи сообщили о подозрении 11 лицам.

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Автор: Константин Гончаров