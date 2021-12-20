Это будет зависеть в том числе и от его процессуального поведения.

В Офисе генпрокурора еще не знают, какую меру пресечения будут просить для Петра Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель начальника Департамента по надзору за органами госбезопасности Офиса генпрокурора Иван Кисилевич.

Читайте такжеВ ГБР подтвердили сообщение Порошенко о подозрении в госизмене"Поскольку указанное лицо, бывший президент Украины, сегодня не прибыло по вызову, мы вызвали его повторно на 23 декабря на 10.00. Именно тогда будет решаться вопрос о вручении ходатайства об избрании ему меры пресечения. Какая это будет мера пресечения - на это будет влиять много факторов. Это и процессуальное поведение лица, наличие соответствующих рисков. Поэтому сейчас мы не можем сказать, какое было принято решение, какой конкретно меры пресечения мы будем просить", - сказал Кисилевич.

Отвечая на уточнение, как будут действовать правоохранители, если Порошенко не появится 23 декабря, будет ли к нему применен привод в таком случае, он сказал: "Мы будем рассматривать этот вопрос в соответствии с требованиями УПК и будем учитывать эти обстоятельства при решении вопроса относительно меры пресечения".

Он также добавил, что Порошенко вызывается для вручения ходатайства о мере пресечения в ГБР.

Как сообщал УНИАН, сегодня пятому президенту, народному депутату Петру Порошенко прислали сообщение подозрение в государственной измене. Поскольку он находится за пределами Украины, то подозрение ему было отправлено по месту жительства, регистрации и работы.

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Автор: Дмитрий Хилюк