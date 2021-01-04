Прощание с заслуженным деятелем науки и техники Украины состоится 6 января.

В Одессе умер один из бывших руководителей Одесской области, заслуженный деятель науки и техники Украины, народный депутат Украины первого созыва Анатолий Бутенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, Бутенко умер 4 января на 83-м году жизни.

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Отмечается, что он был главой Одесской области в 1980-90-х годах.

Прощание с ним состоится 6 января в 11:00 на Втором христианском кладбище.

Как отметил председатель Одесской областной администрации Сергей Гриневецкий, Бутенко начал свой трудовой путь в 17 лет рабочим литейно-механического завода, работал технологом Одесского завода радиально-сверлильных станков, главным инженером Одесского ремонтно-механического завода.

"Позже, находясь в руководстве Одесской области (первый заместитель председателя, председатель исполнительного комитета Одесского областного Совета народных депутатов), Бутенко всегда работал на результат, эффективно решая насущные для развития и жизнедеятельности Одесской области вопросы", - отметил Гриневецкий.

В 1990 году Бутенко стал народным депутатом Украины первого созыва.

Он входил в состав комиссии Верховной Рады по вопросам обороны и государственной безопасности. Занимался научно-исследовательской деятельностью, разрабатывал направление по экономике и управлению предприятиями, получил степень доктора экономических наук.

В последние годы возглавлял отдел развития предпринимательства Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины.

За заслуги перед государством Бутенко был отмечен орденами Трудового Красного Знамени и "Знак Почета", а также Почетным званием "Заслуженный деятель науки и техники Украины".

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Автор: Лариса Козовая