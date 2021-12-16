Российский суд создал юридический прецедент, который четко зафиксировал статус России как стороны международного вооруженного конфликта.

В Министерстве иностранных дел Украины считают решение российского суда, в котором говорится о поставках продовольствия в воинские части РФ на оккупированном Донбассе, "явкой с повинной" и нивелированием утверждения Кремля, что российских войск на востоке Украины нет

Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"Кировский районный суд Ростова-на-Дону подписал России явку с повинной. Признание в решении российского суда присутствия вооруженных сил Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины является очередным убедительным нивелированием ключевого аргумента Москвы о якобы "внутриукраинском" характере конфликта на Донбассе. В этот раз РФ собственноручно создала юридический прецедент, четко зафиксировавший ее статус как сторону международного вооруженного конфликта", - заявил Николенко.

По мнению пресс-секретаря, это решение укрепит позицию Украины при рассмотрении исков против России в международных судебных инстанциях.

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"Российским юристам станет все труднее называть белое черным, а черное белым. Вердикт ростовского судьи приблизил привлечение российских властей к международно-правовой ответственности", - подчеркнул Николенко.

"Неудивительно, что российская сторона начала удалять упомянутое судебное решение из публичного доступа. Но скрыть преступления России против Украины не удастся", - заявил спикер.

Что предшествовало

10 ноября судья Кировского райсуда Ростова-на-Дону Леонард Шолохов вынес обвинительный приговор Вячеславу Забалуеву по делу о посредничестве при передаче взяток должностному лицу Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Южного военного округа РФ.

Взятки передавались с целью недопущения привлечения к административной ответственности сотрудников ООО "Технология", занимавшейся обеспечением российских военных питанием.

В материалах делах упоминается факт поставки продовольствия военным частям РФ, которые находятся на территории оккупированного Россией Донбасса.

16 декабря пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в суде, "видимо, допустили ошибку": "Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал текст. Поэтому это невозможно, никаких Вооруженных сил РФ на территории "самопровозглашенных республик" не было и нет".

Позже с сайта суда решение с упоминанием о присутствии войск РФ на Донбассе исчезло.

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Автор: Виталий Саенко