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В МИД Германии назначили руководителя рабочего штаба "Украина"

11:22, 04 июня 2020
Политика
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Германия назначила руководителя рабочего штаба "Украина" \ УНИАН

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Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в микроблоге Twitter. «Украинцы искренне поздравляют Жана Фрели с назначением на чрезвычайно важную для Украины должность - руководителя рабочего штаба «Украина» МИД Германии! Желаем успехов в дальнейшем укреплении украинско-германского партнерства, которое ежедневно приобретает черты стратегического. Рассчитываем на тесное и доверчивое взаимодействие», - написал посол.

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