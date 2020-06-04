В МИД Германии назначили руководителя рабочего штаба "Украина"
11:22, 04 июня 2020Политика
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В Украине рассчитывают на тесное взаимодействие с Жаном Фрели.
Германия назначила руководителя рабочего штаба "Украина" \ УНИАН
В Министерстве иностранных дел Германии назначили Жана Фрели на должность руководителя рабочего штаба «Украина».
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Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в микроблоге Twitter. «Украинцы искренне поздравляют Жана Фрели с назначением на чрезвычайно важную для Украины должность - руководителя рабочего штаба «Украина» МИД Германии! Желаем успехов в дальнейшем укреплении украинско-германского партнерства, которое ежедневно приобретает черты стратегического. Рассчитываем на тесное и доверчивое взаимодействие», - написал посол.
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