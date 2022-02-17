Спикер Путина назвал новую информацию о вероятной дате вторжения "очередным фейком".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные американской газеты Politico о том, что РФ может вторгнуться в Украину 20 февраля. По словам представителя Кремля, это "очередной фейк".

Об этом пишет ТАСС.

"Наверное, очередной фейк появился", - сказал Песков.

Спикер Путина отметил, что уже было "много дат в более конкретном исполнении".

"Все это оказалось вбросами, безответственными фейками, никто из авторов этих фейков потом не признал своей неправоты", - отметил Песков.

Он также посетовал, что Запад в последнее время якобы "проявляет откровенную информационную агрессию в отношении Москвы и реального положения дел вокруг того, что происходит в Украине".

Напомним, ранее западные СМИ и аналитики уже пытались спрогнозировать сроки вторжения РФ в Украину. Последний раз оно "планировалось" на 15-16 февраля, однако так и не состоялось.

Накануне в Белом доме сообщили, что Россия увеличила свое военное присутствие вдоль границы с Украиной, за последние дни там прибавилось около 7 тысяч военнослужащих. При этом некоторые из них прибыли накануне, в среду.

Вместе с тем Минобороны РФ 15-16 февраля заявляло о якобы начале отвода войск к местам постоянной дислокации. Хотя в НАТО это не подтверждают.

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