В очереди на увольнение в ближайшее время три министра.

В ближайшее время в составе Кабинета министров возможны увольнения.

Первый кандидат на увольнение – министр топлива и энергетики Герман Галущенко, также под вопросом работа министра спорта Вадима Гутцайта, который возглавил НОК, и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин. Об этом сообщили источники "Украинской правды" в команде президента и Верховной Раде.

В команде президента длительное время идут дискуссии о том, нужны ли эти министерства, или, возможно, их стоит закрыть или объединить.

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Депутаты Верховной Рады также хотели бы сменить министра образования и министра по вопросам ветеранов. Но, по данным источников, в настоящее время в Офисе президента об этом серьезно не говорят.

Задержание заместителя министра инфраструктуры Лозинского

21 января в Министерстве инфраструктуры сообщили о задержании правоохранителями и.о. министра развития общин и территорий Василия Лозинского. Причина задержания топ-чиновника - хищение бюджетных денег. Позже стало известно, что его задержали при получении взятки на сумму $400 тыс.

22 января министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что Василий Лозинский уволен с занимаемой должности.

В тот же день вечером президент Украины Владимир Зеленский жестко прокомментировал дело Лозинского и ситуацию с закупками для военных. Он анонсировал, что с понедельника будут проведены кадровые изменения.

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