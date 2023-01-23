В ближайшее время в составе Кабинета министров возможны увольнения.
Первый кандидат на увольнение – министр топлива и энергетики Герман Галущенко, также под вопросом работа министра спорта Вадима Гутцайта, который возглавил НОК, и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин. Об этом сообщили источники "Украинской правды" в команде президента и Верховной Раде.
В команде президента длительное время идут дискуссии о том, нужны ли эти министерства, или, возможно, их стоит закрыть или объединить.
Депутаты Верховной Рады также хотели бы сменить министра образования и министра по вопросам ветеранов. Но, по данным источников, в настоящее время в Офисе президента об этом серьезно не говорят.
Задержание заместителя министра инфраструктуры Лозинского
21 января в Министерстве инфраструктуры сообщили о задержании правоохранителями и.о. министра развития общин и территорий Василия Лозинского. Причина задержания топ-чиновника - хищение бюджетных денег. Позже стало известно, что его задержали при получении взятки на сумму $400 тыс.
22 января министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что Василий Лозинский уволен с занимаемой должности.
В тот же день вечером президент Украины Владимир Зеленский жестко прокомментировал дело Лозинского и ситуацию с закупками для военных. Он анонсировал, что с понедельника будут проведены кадровые изменения.