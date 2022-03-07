По предварительным данным, погиб один человек, еще 5 пострадали.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили о последствиях авиаударов российских оккупантов в Коростене, Овруче и Малине Житомирской области.

Вчера, 6 марта 2022 года, около 21:00 российские войска нанесли авиаудары по городам Коростень, Овруч и Малин, сообщает ГСЧС в Facebook.

В Малине в результате попадания бомб разрушено двухэтажное здание, уничтожено 3 легковых автомобиля. Предварительно погиб один человек и пострадали трое.

В Овруче разрушено двухэтажное здание центра занятости и взрывной волной повреждены окна в трех пятиэтажных многоквартирных жилых домах. Предварительно пострадал 1 человек.

В Коростене повреждены окна в здании школы, предварительно пострадал 1 человек.

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