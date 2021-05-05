По словам Дейнеко, граница между Украиной с РФ не демаркирована.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко рассказал, почему Украина не сбивает российские вертолеты, нарушающие государственную границу.

В интервью "РБК-Украина" чиновник рассказал о недавнем инциденте, когда вертолет РФ залетел на территорию Украины. По его словам, он залетел на расстояние около 50 метров, находился на украинской территории менее одной минуты.

"Для того, чтобы сбить вертолет, нужен переносной зенитно-ракетный комплекс. У нас не все пограничные наряды имеют на вооружении переносной ЗРК", - заявил Дейнеко.

Читайте такжеВторжение в воздушное пространство Украины: в РФ впервые прокомментировали ситуацию

Также он сообщил, что граница между Украиной с Россией не демаркирована.

"А если наш военнослужащий ошибся? Это ведь вполне возможно, да? Потому что есть человеческий фактор и граница, напомню, не демаркирована. А это могло быть провокацией, чтобы начать войну. Кто бы нес эту ответственность? Поэтому мы вынуждены очень взвешенно относиться ко всем своим действиям", - рассказал он.

По его словам, относительно того случая с вертолетом, то Украина направила письмо российским пограничникам.

Нарушение Россией воздушного пространства Украины

21 марта Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале сообщил, что в 14:05 вблизи населенного пункта Краснополье в воздушное пространство Украины залетел российский вертолет Ми-8.

По его словам, он летел на высоте до 100 метров и развернулся на глубине около 50 метров над украинской территорией.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован