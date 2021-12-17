Если Россия выступит против Украины, Европейский Союз будет в позиции, чтобы применить санкции.

Премьер-министр Словении, которая председательствует в Совете Европейского Союза, Янез Янша заявляет, что в Евросоюзе готовы недопустить повторения вторжения Российской Федерации в Украину, как это было в ситуации с Крымом в 2014 году, когда полуостров был незаконно аннексирован.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Янша сказал в Брюсселе на пресс-конференции в рамках саммита Европейского союза с участием глав государств и правительств стран-членов ЕС.

"Что касается ситуации на границе между Россией и Украиной, мы сосредотачиваем большое внимание для этого вопроса. Наша позиция едина и наши слова были четкими. Мы не допустим повторения того, что произошло, когда Россия вторглась в Крым. Мы будем готовы в этот раз", - заявил Янша.

В свою очередь, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обеспокоенность Евросоюза в отношении российского военного наращивания является хорошо известной.

Читайте такжеВ НАТО призвали Россию не вмешиваться в их отношения с Украиной"Наша позиция очень четкая. Мы сохраняем наш призыв к России уменьшить напряжение и воздерживаться от любой дальнейшей агрессии. Мы хотели бы находиться в ситуации, когда отношения с Россией будут хорошими, но это в значительной степени зависит от выбора, который сделает Москва", - подчеркнула фон дер Ляйен.

"Итак, пусть не будет сомнения, если Россия выступит против Украины, Европейский Союз будет в позиции, чтобы применить санкции, которые могут заставить заплатить огромную цену. В связи с этим мы сделали свою работу", - заявила президент ЕК.

Она напомнила, что еще в июне Европейский совет дал задание Еврокомиссии разработать различные варианты ответа на действия России. В связи с этим разрабатывались потенциальные ограничительные меры и происходила координация с партнерами, в том числе с США.

Возможна эскалация на границе

Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times Западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

Автор: Виталий Саенко