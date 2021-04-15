Директор ЦРУ отметил, что целью звонка Байдена к Путину стало, в частности, выражение серьезного беспокойства действиями Кремля.

Директор ЦРУ США Уильям Бернз допускает военное вторжение России на территорию Украины в связи со стягиванием Кремлем войск к границам государства.

Об этом он заявил во время слушания "Мировые угрозы" в комитете по разведке Сената США, пишет Голос Америки.

"Думаю, очевидно, российское стягивание сил в Крыму и вдоль границы Донбасса представляют серьезную обеспокоенность. Накопление сил достигло момента, когда оно, среди прочего, может стать основой для отдельных военных вторжений", – ответил он на вопрос о мотивах Путина в эскалации ситуации на Донбассе.

Читайте такжеВ Пентагоне заявили, что США заинтересованы помогать Украине на фоне обострения с РФБернз также отметил, что новые маневры войск могут быть направлены на "попытки запугать украинскую власть и отправить сигнал Соединенным Штатам".

Директор ЦРУ отметил, что целью звонка Байдена к Путину стало, в частности, выражение серьезного беспокойства действиями Кремля.

Похожие опасения озвучил также директор Разведывательного управления Министерства обороны Соединенных Штатов Америки, генерал-лейтенант Скотт Берриер. Он отметил, что Россия сейчас имеет несколько вариантов действий – "осуществить точечную атаку в любой момент".

"Мы не знаем (их) намерения сейчас", – добавил генерал-лейтенант.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты на Донбассе усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Яна Ставская