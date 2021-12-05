Украинского военного дипломата вызвали в Департамент международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси.

Министерство обороны Республики Беларусь вручило ноту протеста украинскому военному атташе в связи с якобы нарушением Украиной границы Беларуси в воздушном пространстве.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

"5 декабря 2021 года в Департамент международного военного сотрудничества Министерства обороны был вызван военный атташе при Посольстве Украины в Республике Беларусь, которому была вручена нота протеста в связи с участившимися нарушениями украинской стороной Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве", – говорится в сообщении.

Отмечается, что поводом послужило якобы нарушение 4 декабря госграницы Беларуси в воздушном пространстве украинским вертолетом Ми-8 в районе н.п. Новая Рудня.

Читайте такжеУкраина не исключает участия белорусских войск во вторжении - Кулеба"Военному атташе было доведено, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов, как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно. Были приведены факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности, а также проведения на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики ряда учений вблизи белорусской государственной границы подразделениями вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении белорусского министерства.

Напомним, в Государственном пограничном комитете Республики Беларусь заявили о нарушении государственной границы украинским вертолетом.

Как утверждают в Комитете, украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 м пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 км на территорию Беларуси.

В Государственной пограничной службе Украины опровергли это заявление. Там отметили, что в рамках проведения пограничной операции "Полесье" используется как авиация, так и беспилотные летательные комплексы, однако во время полетов и выполнения задач экипажами воздушных судов "нарушений не было, в т. ч. не допущено нарушения воздушного пространства сопредельной страны".

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Автор: Екатерина Гирнык