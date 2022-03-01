Все соседние страны оставляют свои границы открытыми для беженцев, бегущих из Украины.

Согласно данным ООН, за последние шесть дней из Украины уехали около 660 тысяч беженцев.

Об этом сообщает Агентство ООН по делам беженцев.

В связи с этим, ситуация с беженцами может стать наиболее кризисной в Европе за ХХІ век, поэтому Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев должно приложить усилия для максимально быстрого и эффективного реагирования.

Сообщается, что все соседние страны оставляют свои границы открытыми для беженцев, бегущих из Украины в результате полномасштабного вторжения России в Украину.

Большинство беженцев выехали в Польшу, Венгрию, Молдову, Румынию, Словакию, а также в другие европейские страны.

Война против Украины: