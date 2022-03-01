Согласно данным ООН, за последние шесть дней из Украины уехали около 660 тысяч беженцев.
Об этом сообщает Агентство ООН по делам беженцев.
В связи с этим, ситуация с беженцами может стать наиболее кризисной в Европе за ХХІ век, поэтому Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев должно приложить усилия для максимально быстрого и эффективного реагирования.
Сообщается, что все соседние страны оставляют свои границы открытыми для беженцев, бегущих из Украины в результате полномасштабного вторжения России в Украину.
Большинство беженцев выехали в Польшу, Венгрию, Молдову, Румынию, Словакию, а также в другие европейские страны.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Согласно свежим данным, ее армия уже вторглась на Черниговщину.