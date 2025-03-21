Украина ждет от США, Европы и всех партнеров реального давления на Россию и продолжения оборонной поддержки Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что усиление давления на Российскую Федерацию - это путь к прекращению "шахедного" террора.

Он в Telegram отметил, что со вчерашнего дня Россия атаковала регионы Украины более чем двумя сотнями ударных дронов и дронов-имитаторов. Были также и управляемые авиабомбы. Одесская, Запорожская, Сумская, Киевская, Хмельницкая, Черниговская области пострадали от обстрелов.

Как отметил Зеленский, в результате массированных ударов оккупантов по Одесской области произошли пожары в торговом центре, магазинах, повреждена многоэтажка. Трое детей получили ранения. В Запорожье из-за российских авиабомб травмированы шесть человек, среди которых 4-летний ребенок. Повреждены обычные дома и автомобили. В этих и во всех других регионах пострадавшим помогают. Работают наши экстренные службы.

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"Именно совместное давление на Россию, усиление санкций и оборонной поддержки нашего государства - это путь к прекращению такого террора и затягивания Россией войны. Мы ждем от США, Европы и всех наших партнеров реального давления на Россию. И это то, что позволит сработать дипломатии", - подчеркнул Зеленский.

По данным Генерального штаба ВСУ в Telegram, этой ночью удалось сбить 114 российских беспилотников, 81 беспилотник-имитатор не достиг целей (локально потеряны).

В частности, в ночь на 21 марта 2025 года (с 20.00 20 марта) противник атаковал 214 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Противодействие "Шахедам" - что известно

Как сообщал УНИАН, Украина начала применять новейшую технологию для перехвата ударных дронов-камикадзе типа "Шахед".

В частности, операторы подразделения Darknode 412-го полка NEMESIS СБС уже уничтожили более 10 вражеских ударных БПЛА Shahed-136/131 с помощью новейшего средства.

Это новое изделие стоит около 5 тысяч долларов. Тогда как стоимость дронов-камикадзе противника составляет более 150 тыс долларов.

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