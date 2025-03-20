Зеленский показал ужасные последствия атаки России (фото)

Город Кропивницкий Кировоградской области пережил наиболее массированную атаку со стороны РФ.

Из-за массированной атаки России на Кировоградщину 10 человек получили ранения, четверо из них - дети, Этой ночью россияне запустили по Украине почти 200 "шахедов" и дронов-имитаторов, этим они показывают миру свое истинное отношение к миру. Так президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку России по территории Украины.

"Удары России по Украине, несмотря на ее пропагандистские заявления, не прекращаются. Ежедневно и каждую ночь - под сотню и более дронов, не прекращаются и ракетные обстрелы. Каждым таким запуском россияне показывают миру свое истинное отношение к миру", - подчеркнул он.

По его словам, в результате массированной атаки РФ на Кировоградщину также повреждены жилье, церковь и инфраструктура.

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Он подчеркнул, что украинцы даже в самых сложных условиях всегда могут рассчитывать на немедленную поддержку работников ГСЧС, полицейских, медиков, коммунальных служб и всех, кто помогает разбирать завалы, тушить огонь, восстанавливать разрушенное и, самое главное, спасать и защищать жизни. При этом президент поблагодарил всех, кто сейчас работает на местах и помогает преодолевать последствия российского террора.

Кропивницкий под ударом России - что сообщалось

Как писал УНИАН, город Кропивницкий Кировоградской области пережил наиболее массированную атаку со стороны РФ за время полномасштабной войны. Пострадали жилые микрорайоны.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщал, что враг применил около 21 дрона. Пострадал и частный сектор, и многоэтажки.

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