Такое решение принял главнокомандующий ВСУ.

Новоназначенного начальника штаба командования Сил беспилотных систем Романа Гладкого отстранят от исполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Так, по результатам заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, разведки и обороны главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Александром Сырским было принято решение о проверке Гладкого органами СБУ.

"По результатам заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, разведки и обороны главнокомандующим Вооруженных Сил Украины принято решение о проведении дополнительной специальной проверки органами СБУ начальника штаба командования Сил беспилотных систем капитана первого ранга Романа Гладкого. На время проверки он будет отстранен от выполнения служебных обязанностей по должности", – говорится в сообщении.

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Что предшествовало

Недавно начальником штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ назначили Романа Гладкого. Проект DeepState тогда заявил, что Гладкий – подозреваемый в госизмене, шпионаже и коррупции. Его жена имеет российский паспорт, а дочь в спортивных соревнованиях представляла страну-агрессора.

Отмечалось, что командующий СБС Вадим Сухаревский вообще был против этого назначения.

Впоследствии командование Сил беспилотных систем ВС Украины прокомментировало скандальное назначение начальником штаба Романа Гладкого. В заявлении отметили, что капитана 1-го ранга назначили на эту должность за его военные достижения и профессионализм.

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