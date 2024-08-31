О российском гражданстве жены военного и наградах его дочери-спортсменки в заявлении не упомянули.

Командование Сил беспилотных систем ВС Украины прокомментировало скандальное назначение начальником штаба Романа Гладкого.

Как говорится в официальном заявлении, обнародованном в Facebook ВСУ, капитана 1-го ранга Романа Гладкого назначили на эту должность за его военные достижения и профессионализм.

"Капитан 1-го ранга Роман Гладкий является офицером с многолетним опытом службы в Вооруженных Силах Украины и имеет соответствующее военное образование. В 2020-2023 годах занимал должности заместителя начальника Объединенного штаба Командования Объединенных сил и заместителя Командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины. Проходил специализированную подготовку в Канаде, а с началом широкомасштабной агрессии выполнял задачи на различных важных направлениях", - говорится в заявлении. Видео дня

Также отмечается, что СБС находятся в состоянии формирования и развития. Этот процесс требует понимания, терпения и, иногда, тишины. Поэтому украинцев и СМИ призвали "перед распространением любой информации проверять ее достоверность".

О российском гражданстве жены Гладкого Елены и спортивных выступлениях его дочери Татьяны под российским флагом в заявлении не упомянули.

Новая должность Гладкого

Как сообщал УНИАН, начальником штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ назначили Романа Гладкого. Его на должность назначал не командующий СБС Вадим Сухаревский, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Назначение Романа Гладкого - подозреваемый в госизмене, шпионаже и коррупции. Жена с московским паспортом, а дочь в спортивных соревнованиях представляла Московию. Неужели во всей украинской армии не нашелся достойный начальник штаба СБС, а нужен именно человек, который никакого отношения никогда не имел к беспилотникам?" - пишет проект Deep State.

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