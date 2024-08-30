Начальником штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ назначили Романа Гладкого.
Как сообщает проект Deep State, который отслеживает события на фронте и новости украинской армии, это назначение оказалось скандальным. Гладкого на должность назначал не командующий СБС Вадим Сухаревский, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"Первый в мире род войск, который должен стать в нашей стране примером для всего мира с боевым опытом бойцов, которого нет ни в одной армии мира. Идет кропотливая работа запуска этой машины, где каждый прилагает максимальные усилия, чтобы быть лучшим. И что мы видим в процессе этого? Назначение Романа Гладкого - подозреваемый в госизмене, шпионаже и коррупции. Жена с московским паспортом, а дочь в спортивных соревнованиях представляла московию. Неужели во всей украинской армии не нашелся достойный начальных штаба СБС, а нужен именно человек, который никакого отношения никогда не имел к беспилотникам?" - пишет проект.
По информации проекта, Сухаревский вообще был против этого назначения, поэтому сейчас внутри немного нарушена работа, которая создает определенные препятствия.
Украинский волонтер и активист Сергей Стерненко сообщил, что Гладкого на должность начштаба СБС назначил главком Сырский. Он также уточнил, что его жена имеет российское гражданство, а дочь выступала на соревнованиях под российским флагом.
"Это сделано, чтобы разрушить СБС изнутри. Процесс полноценного запуска СБС саботируется. Указ президента о создании был еще в феврале, а закона о СБС до сих пор нет", - отметил Стерненко.
Что известно о Романе Гладком
Как сообщал УНИАН, 18 апреля 2018 года некоторые СМИ написали, что тогдашний министр обороны Украины Степан Полторак отстранил Романа Гладкого от должности начальника штаба - первого заместителя командующего ВМС Украины на время проведения служебного расследования.
По данным СМИ, предметом расследования якобы станут как финансово-экономические нарушения, так и информация о российском гражданстве жены офицера Елены.
Также отмечалось, что первые два года после начала войны жена Гладкого якобы продолжала вместе с детьми жить во временно оккупированном Крыму, а дочь занимается плаванием и успешно выступала на соревнованиях за Центральный спортивный клуб армии РФ.
Впоследствии в Министерстве обороны объяснили, что капитан первого ранга Роман Гладкий уволен с должности начальника штаба - первого заместителя командующего Военно-морских сил Украины из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.