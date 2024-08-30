Кроме того, дочь Романа Гладкого выступала на спортивных соревнованиях под флагом России.

Начальником штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ назначили Романа Гладкого.

Как сообщает проект Deep State, который отслеживает события на фронте и новости украинской армии, это назначение оказалось скандальным. Гладкого на должность назначал не командующий СБС Вадим Сухаревский, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Первый в мире род войск, который должен стать в нашей стране примером для всего мира с боевым опытом бойцов, которого нет ни в одной армии мира. Идет кропотливая работа запуска этой машины, где каждый прилагает максимальные усилия, чтобы быть лучшим. И что мы видим в процессе этого? Назначение Романа Гладкого - подозреваемый в госизмене, шпионаже и коррупции. Жена с московским паспортом, а дочь в спортивных соревнованиях представляла московию. Неужели во всей украинской армии не нашелся достойный начальных штаба СБС, а нужен именно человек, который никакого отношения никогда не имел к беспилотникам?" - пишет проект.

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По информации проекта, Сухаревский вообще был против этого назначения, поэтому сейчас внутри немного нарушена работа, которая создает определенные препятствия.

Украинский волонтер и активист Сергей Стерненко сообщил, что Гладкого на должность начштаба СБС назначил главком Сырский. Он также уточнил, что его жена имеет российское гражданство, а дочь выступала на соревнованиях под российским флагом.

"Это сделано, чтобы разрушить СБС изнутри. Процесс полноценного запуска СБС саботируется. Указ президента о создании был еще в феврале, а закона о СБС до сих пор нет", - отметил Стерненко.

Что известно о Романе Гладком

Как сообщал УНИАН, 18 апреля 2018 года некоторые СМИ написали, что тогдашний министр обороны Украины Степан Полторак отстранил Романа Гладкого от должности начальника штаба - первого заместителя командующего ВМС Украины на время проведения служебного расследования.

По данным СМИ, предметом расследования якобы станут как финансово-экономические нарушения, так и информация о российском гражданстве жены офицера Елены.

Также отмечалось, что первые два года после начала войны жена Гладкого якобы продолжала вместе с детьми жить во временно оккупированном Крыму, а дочь занимается плаванием и успешно выступала на соревнованиях за Центральный спортивный клуб армии РФ.

Впоследствии в Министерстве обороны объяснили, что капитан первого ранга Роман Гладкий уволен с должности начальника штаба - первого заместителя командующего Военно-морских сил Украины из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.

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