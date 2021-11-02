По словам журналиста, первый президент активно интересуется событиями в Украине.

Состояние первого президента Украины Леонида Кравчука, который ранее перенес операцию на сердце, улучшается, вскоре он может полностью восстановиться.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон.

По словам Гордона, Кравчук уже идет на поправку.

"Он начал говорить, интересуется событиями в Украине - что там пандемия, что происходит... Дай бог, месяц-два-три и все будет полностью хорошо", - сказал журналист.

Читайте такжеЮщенко прокомментировал состояние здоровья КравчукаНапомним, в конце июня стало известно, что состояние здоровья Леонида Кравчука ухудшилось. Впоследствии стало известно, что Кравчука прооперировали в Киевском центре сердца.

После операции Кравчука отправили на реабилитацию в Германию.

СМИ писали, что Кравчук перенес операцию на сердце, находился в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Недавно журналисты узнали, что состояние 87-летнего Кравчука улучшилось. Впоследствии эту информацию подтвердил Алексей Арестович - спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, которую возглавляет Кравчук.

Автор: Юрий Годован