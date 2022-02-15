Политики напомнили об обещаниях защищать Украину

Первые президенты Украины - Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко - обратились к странам-подписантам Будапештского меморандума. Политики напомнили об обещаниях, которые дали Украине за отказ от ядерного оружия.

Соответствующее обещание обнародовала пресс-секретарь второго президента Украины Дарка Олифер в Facebook.

Документ называется "Обращение Президентов Украины к странам-подписантам Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештского меморандума)

В обращении указано, что почти 30 лет назад пять ядерных государств обязались перед Украиной уважать ее независимость и территориальную целостность. А предоставление гарантий безопасности (а именно эти слова были названы Будапештским меморандумом, под которым поставили свои подписи супердержавы) стало условием добровольного отказа Украины от его ракетно-ядерного потенциала. В то время он был третьим в мире, превосходя потенциалы Франции, Великобритании и КНР.

"Теперь Украина может вспоминать торжественные обещания "большой четверки" (мы были благодарны, что к меморандуму присоединился Китай) разве что как издевательство. Еще в 2014 году Россия разрушила нашу территориальную целостность, оккупировав Крым и часть Донбасса. Сегодня с трех сторон в Украину направлена угроза дальнейшего военного вторжения. Мы оказались перед перспективой экономической блокады - энергетической с севера, морской с юга. Между тем недопустимость экономического давления на Украину тоже была зафиксирована как один из пунктов Будапештского меморандума", - говорится в обращении президентов.

Кравчук, Кучма и Ющенко упрекнули подписантов Меморандума за нерешительность и даже робость: "Что же мы слышим в ответ на такие действия от тех участников соглашения, на чью защиту и на чью решимость мы должны рассчитывать? Только призывы к их гражданам и дипломатам бежать из опасной Украины как можно быстрее. Только устрашающие предупреждения о вторжении как не сегодня, так завтра, которые нанесли огромный ущерб нашей экономике и сеют панику среди населения. Только суровые предупреждения агрессору, что он заплатит какую-то "цену" (которая, правда, не будет включать "Северный поток-2" и SWIFT). И это – все?"

Также они напомнили, что в 1994 г. риторика ядерных государств-подписантов была совсем другой: "Когда в 1994-м крупные государства заключали соглашение с Украиной, они фактически говорили: мы не хотим, чтобы ты стала с нами ровной. Мы хотим сохранить свое монополию. Но мы предлагаем тебе в обмен на настоящую защиту нашу подлинную поддержку. Вот тебе наше слово – честное слово сильного"

И добавили, что тогда Украина поверила этой риторике, несмотря на частную оговорку одной из стран: "Мы тогда поверили, хотя в том же 94-м году один из подписантов Будапештского меморандума в частном разговоре печально предупреждал: вас обманывают".

В то же время украинские президенты все еще надеются, что страны-гаранты нашей безопасности докажут, что Меморандум не был обманом: "Сегодня – решающий момент, когда еще можно доказать, что Будапештский меморандум не был простым обманом. Что сильный может быть честным и смелым. Что сила – не только в возможности угрожать тем, кто слабее, но и в умении держать собственное слово. Так докажите свою настоящую силу. Реально, действительно помогите тем, кто вам когда-то поверил. Сделайте наконец те шаги, которые способны остановить агрессора, а не подкрепить его веру в безнаказанность. Скажите наконец те слова, которые заставят его задуматься, а не насмешливо улыбаться".

И предупреждают об опасном прецеденте: "Если сегодня мы проигрываем – никаких Будапештских меморандумов больше не будет. Глядя на наш опыт, ни одна страна, которая может получить ядерное оружие, ни при каких обстоятельствах от него уже не откажется. Поэтому на кону сейчас – не только судьба Украины и ваш мировой авторитет. На кону – будущее безопасности всего мира. Осознайте это. Имейте силу быть ответственными и мужественными!"

Угроза нового вторжения России в Украину: что известно

Власти Российской Федерации обострили ситуацию на границе с Украиной осенью прошлого года.

В начале февраля глава министр обороны Алексей Резников сказал, что вдоль всей границы Украины со стороны России, Беларуси и захваченных территорий находятся 140 тысяч военнослужащих.

Позже издание Spiegel сообщило, что Центральное разведывательное управление США и американские военные обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО. СМИ узнали, что РФ может атаковать Украину 16 февраля.

В то же время агентство Bloomberg написало, что нападение на Украину может произойти 15 февраля.

При этом в ЕС и США пообещали, что в случае вторжения РФ в Украину будут введены серьезные санкции.

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