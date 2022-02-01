Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко отмечает, что законопроект об уменьшении количества народных депутатов до 300 "абсолютно готов к голосованию".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.
Говоря о законопроекте по уменьшению количества депутатов парламента, Корниенко сказал: "Я думаю, что мы до него рано или поздно должны дойти. Потому что это было обещание не только" Слуги народа", но и ряда партий. Таких, как, например, "Голос". И более того, именно в законопроекте о 300 депутатах... содержится норма о закреплении в Конституции пропорциональной системы".
Он отметил, что сейчас многие политические силы говорят: "Никакая мажоритарка! Ни в коем случае, это зло, скупка, только пропорциональная система".
Корниенко выразил мнение, что каждая избирательная система имеет свои плюсы и минусы.
"Но именно законопроект о 300 депутатах, который сейчас лежит на столе, - он абсолютно готов к голосованию. Надо 300 голосов. Он фактически зацементирует пропорциональную систему. Поэтому, коллеги, давайте выполнять предвыборные обещания... Выполнять обещания об уменьшении парламента", - сказал первый вице-спикер.
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Как сообщал УНИАН, 3 сентября 2019 года ВР направила в Конституционный суд президентский законопроект "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы) (№1017), которым предусмотрено сокращение количества народных депутатов с 450 до 300.