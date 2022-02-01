Первый вице-спикер Александр Корниенко отметил, что до этого законопроекта "рано или поздно должны дойти".

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко отмечает, что законопроект об уменьшении количества народных депутатов до 300 "абсолютно готов к голосованию".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

Говоря о законопроекте по уменьшению количества депутатов парламента, Корниенко сказал: "Я думаю, что мы до него рано или поздно должны дойти. Потому что это было обещание не только" Слуги народа", но и ряда партий. Таких, как, например, "Голос". И более того, именно в законопроекте о 300 депутатах... содержится норма о закреплении в Конституции пропорциональной системы".

Он отметил, что сейчас многие политические силы говорят: "Никакая мажоритарка! Ни в коем случае, это зло, скупка, только пропорциональная система".

Корниенко выразил мнение, что каждая избирательная система имеет свои плюсы и минусы.

"Но именно законопроект о 300 депутатах, который сейчас лежит на столе, - он абсолютно готов к голосованию. Надо 300 голосов. Он фактически зацементирует пропорциональную систему. Поэтому, коллеги, давайте выполнять предвыборные обещания... Выполнять обещания об уменьшении парламента", - сказал первый вице-спикер.

Читайте такжеДепутатский карантин. Есть ли риски остаться во время кризиса без работающей Рады

Как сообщал УНИАН, 3 сентября 2019 года ВР направила в Конституционный суд президентский законопроект "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы) (№1017), которым предусмотрено сокращение количества народных депутатов с 450 до 300.