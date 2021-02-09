Журналисты узнали, что Карина Дячун в июле 2019 года была признана виновной в краже смартфона iPhone 6 Plus из магазина Та-Da.

22-летняя член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Карина Дячун, которая работала секретарем народного депутата от этой политсилы Ильи Кивы, стала заместителем главы Полтавского районного совета.

Об этом сообщает "Полтавщина".

Журналисты узнали, что Карина Дячун в июле 2019 года была признана виновной в краже смартфона iPhone 6 Plus из магазина Та-Da. Девушка незаметно взяла телефон, выключила его и забрала себе. Когда же она включила его дома, ей позвонили с полиции и попросили вернуть телефон.

В суде уроженка села Диброва Котелевского района Полтавской области полностью признала свою вину и раскаялась. Ей присудили штраф в размере 850 гривень. Кстати, Дячун является выпускницей Харьковского университета внутренних дел.

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После этого девушка решила баллотироваться на местных выборах в 2020 году. В ноябре она стала депутатом Киевского райсовета Полтавы, однако выбрала мандат депутата Полтавского районного совета и в январе 2021 года была выбрана заместителем ее главы.

При это Киву никак не смутила судимость его секретаря:

"Она работала в офисе в качестве моего секретаря. Относительно суда, то спрошу: ну и что? Я имел судимость. Я смотрю не на это, а на деловые и человеческие качества. Есть такая поговорка "От сумы и тюрьмы – не зарекайся". Поэтому я согласовал ее назначение секретарем, а затем поддержал и ее выдвижение", – сказал нардеп.

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Автор: Денис Прядко