Визиты специального представителя правительства Китая по делам Евразии запланированы на март.

Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит Украину и некоторые другие страны региона для продвижения политического решения военного конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Китая.

Отмечается, что политик также планирует посетить Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Германию и Францию. Серию визитов китайский специальный представитель правительства Китая начнет со 2 марта.

"Ли Хуэй, специальный представитель правительства Китая по делам Евразии, посетит Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию, начиная со 2 марта, чтобы провести второй раунд челночной дипломатии для продвижения политического решения украинского кризиса", – отметили в МИД Китая.

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Украинско-китайские отношения

Китай пригрозил, что двусторонние отношения с Украиной могут быть повреждены из-за того, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) включило более десятка китайских компаний в список "международных спонсоров войны".

В то же время министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявлял, что он надеется, что Китай "поможет нам" в мирных переговорах по Украине после того, как в прошлом месяце Швейцария согласилась провести глобальный мирный саммит по Украине.

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