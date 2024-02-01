Предупреждение было передано Украине в прошлом месяце на встрече посла Китая в Киеве с высокопоставленными украинскими чиновниками.

Китай пригрозил, что двусторонние отношения с Украиной могут быть повреждены из-за того, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) включило более десятка китайских компаний в список "международных спонсоров войны", сообщает агентство Reuters.

Предупреждение было передано Украине в прошлом месяце на встрече посла Китая в Киеве с высокопоставленными украинскими чиновниками. Китай не ставил перед Украиной никаких условий или "временных рамок", а просто высказал свою точку зрения относительно списка.

"Посол сказал, что ситуация с черным списком может оказать негативное влияние на наши отношения", – сообщил один из анонимных источников.

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Второй источник предположил, что угроза Пекина может повлиять на закупку Китаем украинского зерна. До полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года Китай был крупнейшим торговым партнером Украины и продолжает оставаться важным потребителем украинского зерна, подсолнечного масла и железной руды.

Отмечается, что Украина внесла 48 компаний во всем мире, включая 14 из Китая, в перечень "международных спонсоров войны", чья бизнес-деятельность косвенно помогает или способствует военным усилиям России.

Спонсоры войны

В августе 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited, которая является владельцем платформы онлайн-коммерции AliExpress, в перечень международных спонсоров войны из-за того, что она продолжает работать в РФ.

В общем в перечень международных спонсоров войны попали, в частности, австрийская банковская группа Raiffeisen Bank, китайский техногигант Xiaomi, французские корпорации Yves Rocher и Auchan, транснациональная корпорация Procter &Gamble (бренды Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Old Spice и многие другие).

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