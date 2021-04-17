В Федеральной службе безопасности заявили, что консул Александр Сосонюк якобы пытался получить закрытую информацию, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ. Россия в ближайшее время может объявить Сосонюка персоной нон-грата.

Украинские дипломаты подтвердили факт задержания консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка.

По данным источника УНИАН, украинский консул провел ночь в следственном управлении ФСБ в Санкт-Петербурге.

Собеседник агентства также сообщил, что следственные действия продолжаются.

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Он добавил, что не может прокомментировать адекватность выдвинутых против Сосонюка обвинений.

При этом собеседник агентства отметил, что для обеспечения прав представителя украинской миссии на месте находится руководитель консульства и другие украинские дипломаты.

По его словам, согласно дипломатической практике в таких ситуация, Россия в ближайшее время может объявить Сосонюка персоной нон-грата.

Реакция украинского МИДа

В украинском МИД выразили возмущение инцидентом.

"Это очередная провокация на фоне дестабилизационных действий России", - сообщил BBC News Украина представитель МИД Олег Николенко.

Он добавил, что российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства лишь на несколько часов.

"Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются", - сообщил Николенко.

В ближайшее время украинская сторона определится, как отреагировать на "указанную провокацию", добавил спикер МИД. Он подчеркнул, что ответ будет "с учетом существующей практики".

Задержание консула Украины в Санкт-Петербурге: что известно

Как сообщал УНИАН, 16 апреля сотрудники ФСБ задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка.

В спецслужбе утверждают, что Сосонюк якобы пытался получить закрытую информацию, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ.

В ведомстве подчеркнули, что такая деятельность "несовместима со статусом дипломатического работника" и носит "явно враждебный характер по отношению к Российской Федерации".

К украинскому дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, добавили в ФСБ.

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Автор: Роман Цимбалюк