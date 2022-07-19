Нормы закона будут действительны в период действия военного положения, а также в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.

Верховная Рада отменила ответственность за непредставление финансовой отчетности в период действия военного положения.

Как передает корреспондент УНИАН, парламент принял закон "О внесении изменений в закон "О защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны" об освобождении от ответственности за нарушение сроков обнародования финансовой отчетности в период действия военного положения или состояния войны" (№7378).

Законом предусмотрено освобождение юридических лиц от ответственности за несвоевременное, не полное обнародования финансовой отчетности на веб-сайте юридического лица вместе с соответствующими аудиторскими отчетами в период действия военного положения, а также в течение 3 месяцев после его прекращения или отмены.

Кроме того, парламент принял закон "О внесении изменений в закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" (№6244).

Законом, среди прочего, предусмотрено введение категорий групп материнского предприятия и его дочерних предприятий, а также освобождение от обязательного составления и представления консолидированной финансовой отчетности малых и средних групп.

Как ранее сообщал УНИАН, Кабинет министров работать над ослаблением требований и расширением программы "5-7-9" для получения кредита.

18 марта Правительство приняло решение о запуске беспроцентного кредитования бизнеса на время войны. На время военного положения и еще месяц после его завершения ставка по кредитам будет 0%. Проценты за тех, кто хочет вести бизнес, будет платить государство. После военного положения процентная ставка по этой программе будет не более 5%.

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