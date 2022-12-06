Если венгерская сторона так хочет двигаться к миру, то можно начать с призыва к РФ прекратить войну, посоветовали в украинском МИД.

Министерство иностранных дел Украины советует Венгрии призвать Россию прекратить войну, если есть желание двигаться к миру.

Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил в Facebook, комментируя заявление государственного секретаря МИД Венгрии Тамаша Менцера о том, почему Венгрия не тренирует украинских военных.

"Если в Венгрии так хотят двигаться к миру, то можно начать с призыва к России прекратить войну. Судя по такому количеству встреч с российскими представителями, возможность для такого шага должна была бы уже найтись", - подчеркнул Николенко.

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5 декабря Тамаш Менцер в Facebook отметил, что если некоторые европейские страны учат украинских военных, то Венгрия этого не делает, потому что якобы хочет "двигаться к миру, а не к войне".

Помощь Украине от ЕС во время войны с Россией - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 17 октября Совет Евросоюза принял решение о создании Миссии по оказанию военной помощи Украине (EUMAM). В рамках миссии планируются индивидуальная, коллективная и специализированная подготовка украинских военнослужащих, в том числе бойцов Сил территориальной обороны.

Мандат миссии изначально рассчитан на два года, общие финансовые затраты на этот период предусмотрены на уровне 106 млн 700 тыс. евро.

В ЕС в рамках этой миссии планируют провести учения не менее 15 тыс. украинских солдат.

Сегодня, 6 декабря, вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что уже 24 страны-члены Европейского Союза представили более 100 предложений для Миссии по обучению украинских солдат.

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